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Tazmanya kaplanı yeniden ortaya çıktı

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017
Tazmanya kaplanı yeniden ortaya çıktı
Tazmanya kaplanı yeniden ortaya çıktı

Avustralya'da en az 2 bin yıl önce tükendiği ve günümüzde sadece Tazmanya Adası'nda yaşadığı bilinen Tazmanya kaplanı Avustralya'nın kuzeyinde görüntülendi. Cape York Yarımadası'nda iki kişi tarafından görüntülenen hayvanın Tazmanya kaplanı olduğu ifade edilirken, bu türün en az 80 yıldır Avustralya'da görülmediğine dikkat çekiliyor. Ülkedeki James Cook Üniversitesi araştırmacıları iki kişinin tariflerinin Tazmanya canavarına benzediğini belirterek, görüldüğü iddia edilen bölgeden araştırma yaparak konuyu açıklığa kavuşturacaklarını bildirdi. DIŞ HABERLER