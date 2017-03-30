Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e zor soru! Cevap bile veremedi!

Türkiye düşmanlığı ile tanınan Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir, Duisburg`da "Erdoğan, Uyum ve İslam" konulu bir etkinliğe konuk oldu.Cem Özdemir, Türk kızının sorduğu "Ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü var neden ülkene git diyorsun?” sorusuna cevap veremedi.

Yeşiller Partisi'nin Duisburg temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte Özdemir semt sakinlerinin sorularını yanıtladı. Programa uyum ve İslam konularından çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu.

MİT'İN ALMANYA'DAKİ FAALİYETLERİ

MİT'in Almanya'da istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddialarıyla ilgili, bu durumun Almanya'da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayan Özdemir, "eğer temel haklarla bir sorunu olan varsa burada yaşamak zorunda değil. Erdoğan'ın süper olduğunu düşünen bu kişiler Türkiye'de de yaşayabilirler" dedi.

CEVAP BİLE VEREMEDİ

Tartışmada söz hakkı alan genç bir kadın ise Özdemir'e sert çıktı. "Bundan 15 yıl önce Türkiye'de ifade özgürlüğü yoktu, Kürtler kendi dillerini konuşamıyorlardı, başörtüsü ile eğitimi bir arada düşünmek mümkün değildi. Şu an üniversite sayısı üçe katlandı, alt yapı iyileştirildi. Eğer konu ifade özgürlüğü ise ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü var neden ülkene git diyorsun?" şeklinde konuştu.

KÜRTLER KONUSUNDA HAK VERDİ AMA...

Özdemir, genç kadına Kürtler konusunda hak verdiğini söyledi ama "neden ülkene git diyorsun" sorusuna cevap veremedi.