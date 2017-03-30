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ARKADAŞINA GÖNDER Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e zor soru! Cevap bile veremedi!
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Türkiye düşmanı 'e zor soru! Cevap bile veremedi!

  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 17:25
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e zor soru! Cevap bile veremedi!
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e zor soru! Cevap bile veremedi!

Türkiye düşmanlığı ile tanınan Alman eş başkanı , Duisburg`da "Erdoğan, Uyum ve İslam" konulu bir etkinliğe konuk oldu.Cem Özdemir, Türk kızının sorduğu "Ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü var neden ülkene git diyorsun?” sorusuna cevap veremedi.

'nin Duisburg temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte Özdemir semt sakinlerinin sorularını yanıtladı. Programa uyum ve İslam konularından çok Cumhurbaşkanı ile ilgili tartışmalar damgasını vurdu.

MİT'İN ALMANYA'DAKİ FAALİYETLERİ

'in 'da istihbarat faaliyetinde bulunduğu iddialarıyla ilgili, bu durumun Almanya'da asla kabul edilmeyeceğini vurgulayan Özdemir, "eğer temel haklarla bir sorunu olan varsa burada yaşamak zorunda değil. Erdoğan'ın süper olduğunu düşünen bu kişiler Türkiye'de de yaşayabilirler" dedi.

CEVAP BİLE VEREMEDİ

Tartışmada söz hakkı alan genç bir kadın ise Özdemir'e sert çıktı. "Bundan 15 yıl önce Türkiye'de ifade özgürlüğü yoktu, ler kendi dillerini konuşamıyorlardı, başörtüsü ile eğitimi bir arada düşünmek mümkün değildi. Şu an üniversite sayısı üçe katlandı, alt yapı iyileştirildi. Eğer konu ifade özgürlüğü ise ben de Erdoğan yanlısıyım. Ama madem ifade özgürlüğü var neden ülkene git diyorsun?" şeklinde konuştu.

KÜRTLER KONUSUNDA HAK VERDİ AMA...

Özdemir, genç kadına Kürtler konusunda hak verdiğini söyledi ama "neden ülkene git diyorsun" sorusuna cevap veremedi.

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