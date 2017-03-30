“Türkiye’ye karşı dikkatli konuşalım”

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis, 13 yıldan sonra sessizliğini bozarak verdiği ilk mülakatında Yunan yetkililerin Türkiye'ye karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Adını vermeden Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ima eden Simitis, Türkiye'nin referandum öncesinde gerek Suriye gerekse AB ile olan gergin ilişkileri süresinde "Türkiye'yi tahrik edici sözlerden uzak kalınması ve ne söylediklerine dikkat etmesi gerektiğini" belirtti. Ege'de kasıtlı ya da kasıtsız bir kaza olabileceği olasılığı üzerinde duran Simitis, 1996 yılında Yunan Başbakanlığı döneminde Kardak Kayalıkları etrafında yaşanan ve Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine dek getiren krize gönderme yaptı. Simitis bu konuda, "O dönemde ABD Başkanı Bill Clinton vardı. Clinton iki ülke arasında aracılık yaparak her iki ülkeyi de teskin etmeyi başardı. Şimdi ise benzeri bir kriz yaşanırsa ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı niyeti göstereceğini sanmıyorum. Trump belki de 'Bırakın bu iki ülke birbirine düşsün bana ne?' diyebilir" şeklinde konuştu.