FETÖ’nün yeni yalanı: Fişleniyoruz

Avrupa ile yaşanan gerginliği fırsat bilen FETÖ mensupları, son dönemde Türkiye’yi karalamak için bazı ülkelerde fişlendikleri iddiasında bulunuyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının önce Hollanda ve Almanya'da başlattığı "fişleme" iddialarının münferit olmadığı, aksine sistemli bir Türkiye karşıtı propaganda çalışması olduğu, aynı yöntemin diğer Avrupa ülkelerinde de uygulanması ile ortaya çıktı. Avrupa ile yaşanan gerginliği kullanarak yine kirli oyunlara başvuran FETÖ mensupları, bulundukları Avrupa ülkelerinde Türk kökenlileri casuslukla suçlayıp, hem bu ülkelerden kalıcı oturum almayı hem de gerginliği körüklemeyi amaçlıyor.

ALMANYA: Özellikle din görevlileri, konsolosluk çalışanları ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği yöneticilerini hedef alan FETÖ mensupları özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde görev yapan din görevlilerinin kendilerini fişlediğini öne sürerek kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

FRANSA: Özellikle FETÖ'ye bağlı bazı gazeteciler ve işadamları, medya organlarına demeçler vererek, fişlendiklerini, kendilerine ve kurumlarına saldırılar düzenlendiğini iddia ediyor. Bu çerçevede FETÖ mensuplarının ifadeleriyle, FETÖ'ye bağlı 17 kuruma saldırı düzenlendiği iddiaları medyada yer alıyor.

İSVİÇRE: İsviçre'de FETÖ mensuplarının şikayetleri üzerine bir Türk işadamı gözaltına alınırken, bazı STK'lara yönelik casusluk soruşturması başlatıldı.

HOLLANDA Algemeen Dagblad gazetesinde 19 Ağustos'ta demeci yayımlanan Hollanda Genç İşadamları Derneği Genel Direktörü Ahmet Taşkan, Diyanet'e bağlı 145 cami imamına atfen, "Neredeyse tüm Türk imamlar Erdoğan'ın görevlileri. Ben onlara gizli ajan diyorum. Onları Türkiye'ye geri gönderin" açıklamasında bulundu. Benzeri açıklama ve girişimlerin ardından Hollanda'da yoğun bir şekilde Türkiye'ye yönelik casusluk iddiaları ortaya atıldı.

DANİMARKA: Berlingske'nin haberine göre, Türk istihbarat birimlerine ülkedeki Türk toplumu tarafından ihbar edildikleri iddiasıyla FETÖ mensupları polise şikayette bulundu. Ancak bu şikayet Danimarka polisi tarafından işleme alınmadı.

İSVEÇ: Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken, bir FETÖ mensubunun yasa dışı bir şekilde kaydedilen ve montajlanan telefon konuşmasını medyaya servis ederek kendisine tuzak kurduğunu belirtti. Eken, "İsveç medyasında benim olduğu iddia edilen bir ses kaydı ile haber yayımlandı. Bu ses kaydını nerede ürettiler, nerede ekleme çıkarma yaptılar bilmiyorum. Yasa dışı bir ses kaydı üzerinden benim İsveç'te yaşayan FETÖ'cüleri Türkiye'ye şikayet ettiğim iddia ediliyor'' dedi.

AVUSTURYA: Avusturya'da Yeşiller Partisi'nin milletvekili ve güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Avusturya Türk İslam Birliği'ni (ATİB) ve Türkiye'nin Viyana Din Ataşesi Fatih Mehmet Karataş'ı casusluk yapmakla itham etmiş, ATİB'in lağvedilmesi gerektiğini ileri sürerek, ülkede en az 200 casusun Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından yönlendirildiğini iddia etmişti.