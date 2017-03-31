Hz.İsa’nın ilk tasviri mi?

İngiliz kutsal kitap tarihçisi Ralph Ellis, M.S. 1'inci yüzyıla ait olan bronz bir paranın üzerindeki turanın Hz. İsa'ya ait olduğunu ve Urfa, eski adıyla Edessa kentinin kralı olarak bilinen Kral Manu ile aynı kişi olduğunu ileri sürdü. Hz. İsa'nın nasıl bir görüntüsü olduğuna ilişkin 30 yıldır dünya çapında araştırmalar yapan Ellis, son olarak Türkiye'de yaptığı araştırmalarda bulduğu 24 milimetrelik bu bronz paranın üzerindeki Kral Manu ile Hz. İsa'nın aynı kişi olduğunu ve bu paranın Hz. İsa'nın nasıl göründüğüne ilişkin gizemi sona erdirebileceğini söyledi. Ellis, M.Ö 132-M.S 244 yılları arasında hüküm süren Hıristiyanlığı kabul eden ilk krallık olan Osreone'nin başkenti Edessa'nın Kralı Manu'nun hayatıyla Hz. İsa'nın hayatının müthiş bir benzerlik taşıdığını ve bunun bir tesadüf olamayacağını iddia etti.