Pakistan'da intihar saldırısı!

Pakistan'ın Paraşinar şehrinde Cuma namazı sırasında bir cami hedef alan intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 13 kişinin öldüğü ve en az 40 yaralının olduğu belirtildi. Askeri helikopterler yaralıları tahliye ediyor.

13 ÖLÜ 40 YARALI VAR



Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Aşiretler Bölgesi'nin (FATA) Kurram Ajansı'na bağlı Paraçinar kentinde bir imambargah olarak adlandırılan Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

ASKERİ HELİKOPTERLER İLE TAHLİYE EDİLİYOR



Pakistan ordusu ise yaralıların hastanelere ulaştırılması için helikopter gönderdiğini duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.