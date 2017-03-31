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AA
  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 11:34
Pakistan'da intihar saldırısı!
Pakistan'da intihar saldırısı!

'ın Paraşinar şehrinde Cuma namazı sırasında bir cami hedef alan düzenlendi. Saldırıda en az 13 kişinin öldüğü ve en az 40 yaralının olduğu belirtildi. Askeri helikopterler yaralıları tahliye ediyor.

13 ÖLÜ 40 YARALI VAR

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Aşiretler Bölgesi'nin (FATA) Kurram Ajansı'na bağlı Paraçinar kentinde bir imambargah olarak adlandırılan Şii ibadet yerini hedef alan nda en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

ASKERİ HELİKOPTERLER İLE TAHLİYE EDİLİYOR

ordusu ise yaralıların hastanelere ulaştırılması için helikopter gönderdiğini duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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