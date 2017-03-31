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Sınır dışı edilmek istenen Suriyeli kendini yaktı

  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 12:25
Sınır dışı edilmek istenen Suriyeli kendini yaktı
Sınır dışı edilmek istenen Suriyeli kendini yaktı

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda, sınır dışı edileceğini öğrenince sinir krizi geçiren ve 4 ay önce adaya geldiği belirtilen Suriyeli bir erkek, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Bazı Suriyeli gençler, olayın fotoğraf ve görüntülerini Twitter'den paylaştı.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yayın yapan 'www.chiosnews.gr' adlı yerel internet sitesinin bugün duyurduğu habere göre; dün öğle saatlerinde sınır dışı edilmek istenen 29 yaşındaki Suriyeli erkek, polise karşı koyup yanındaki benzini üstüne dökerek kendini ateşe verdi. Yanan Suriyeliye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genci kurtarmak isteyen 2 Yunan polisinin de olayda yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, bazı Suriyeli gençler, olayın fotoğraf ve görüntülerini Twitter'den paylaştı.