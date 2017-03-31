Terör örgütü destekçisi Belçika medyası, PKK ağzıyla yayın yaptı

Brüksel’deki Türk Büyükelçiliği binasında referandum oylaması devam ederken, bina önünde toplanan bölücü terör örgütü PKK yandaşı bir grubun oy kullanmaya gelen Türk grubuna saldırmasını Belçika medyası çarpıtarak sayfalarına yansıttı. PKK destekçisi medya, mağdur Türk vatandaşlarından bahsetmediği gibi adeta Türk toplumunu saldırgan ve suçlu ilan etti.

Terör örgütü destekçisi Belçika medyası ağızbirliği yapmışçasına 'Türkler, Kürtlere saldırdı' haberlerini manşetten yer vermeye başladı. Bölücü örgüt PKK yandaşlarının açıklamalarına yer veren Belçika basını, mağdur Türk vatandaşlarından söz bahsetmediği gibi adeta Türk toplumunu saldırgan ve suçlu ilan etti.



YARALI TÜRK İŞ ADAMINI GÖRMEZDEN GELDİLER



Bölücü terör gruplarını mazlum ve haklı gibi gösteren Belçika basını, diğer yandan da kışkırtmaya devam ediyor. Bir Kürtün aldığı bıçak darbesi ile hayatı tehlikede olduğu haberlerini yer verirken, Türk işadamı Mehmet Gargılı'nnı yaralanmasından görmemezlikten geldi.



''TASVİP ETMİYORUM''



Belçika Federal Hükümeti Başbakanı Charles Michel ise "İki grup arasında çıkan olayları asla tasvip etmiyorum" dedi.



Michel, "Bu tür olayları sıfır tolerans tanıyorum. Bu tür olayları göz yumacağımız beklenmesin. Oluşturduğumuz kriz masası ile olayları yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki sorunların Belçika'ya taşınması doğru bir karar değildir" dedi.