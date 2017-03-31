X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Terör örgütü destekçisi Belçika medyası, PKK ağzıyla yayın yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Terör örgütü si medyası, ağzıyla yayın yaptı

İHA
  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 14:06 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 14:52
Terör örgütü destekçisi Belçika medyası, PKK ağzıyla yayın yaptı
Terör örgütü destekçisi Belçika medyası, PKK ağzıyla yayın yaptı

Brüksel’deki Büyükelçiliği binasında referandum oylaması devam ederken, bina önünde toplanan yandaşı bir grubun oy kullanmaya gelen Türk grubuna saldırmasını medyası çarpıtarak sayfalarına yansıttı. PKK si medya, mağdur Türk vatandaşlarından bahsetmediği gibi adeta Türk toplumunu saldırgan ve suçlu ilan etti.

Terör örgütü si medyası ağızbirliği yapmışçasına 'ler, lere saldırdı' haberlerini manşetten yer vermeye başladı. Bölücü örgüt yandaşlarının açıklamalarına yer veren Belçika basını, mağdur Türk vatandaşlarından söz bahsetmediği gibi adeta Türk toplumunu saldırgan ve suçlu ilan etti.

YARALI TÜRK İŞ ADAMINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Bölücü terör gruplarını mazlum ve haklı gibi gösteren Belçika basını, diğer yandan da kışkırtmaya devam ediyor. Bir Kürtün aldığı bıçak darbesi ile hayatı tehlikede olduğu haberlerini yer verirken, Türk işadamı Mehmet Gargılı'nnı yaralanmasından görmemezlikten geldi.

''TASVİP ETMİYORUM''

Belçika Federal Hükümeti Başbakanı ise "İki grup arasında çıkan olayları asla tasvip etmiyorum" dedi.

Michel, "Bu tür olayları sıfır tolerans tanıyorum. Bu tür olayları göz yumacağımız beklenmesin. Oluşturduğumuz kriz masası ile olayları yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki sorunların Belçika'ya taşınması doğru bir karar değildir" dedi.

BENZER HABERLER