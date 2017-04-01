Amerika'da Türk seçmenler oy kullanmaya başladı

Amerika'daki Türk seçmenler, referandum için oy kullanmaya başladı.

Amerika'daki Türk seçmenler, bugün itibariyle referandum için oy kullanmaya başladı. Türk seçmenler oylarını Başkonsolosluk binalarında kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eşi de oy kullanan isimler arasında yer aldı.



Büyükelçi Serdar Kılıç, referanduma ilişkin yaptığı açıklamada Türk seçmenler için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını, bu oylamanın ise Türkiye adına hayırlı olmasını ifade etti.



Amerika'da Türk seçmenler, oylarını 1-9 Nisan tarihleri arasında kullanacak.