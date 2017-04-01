BM'den İsrail'e kınama!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi inşa etme kararını kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Guterres, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınadı.

Antonio Guterres, yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olup barışa engel teşkil ettiğini ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Batı Şeria'da yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurma kararının Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandığını bildirmişti. İsrail, böylece yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasına onay verdi.

İsrail yönetimi, 1993'teki Oslo Anlaşması'ndan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişletiyor ancak yenisini kurmuyordu.

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü yasadışı kabul ediliyor.