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Parlamentosu'ndan ı!

AA
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 14:54 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 15:22
Irak Parlamentosu'ndan bayrak kararı!
Irak Parlamentosu'ndan bayrak kararı!

meclisinin, 'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki ı onayladığı bildirildi.

milletvekili Hasan Turan, mecliste bugün düzenlenen oturumda Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının tek taraflı onayla 'teki kamu binalarına asılması konusunun oylamaya sunulduğunu belirtti.

BAYRAĞIN ASILMASI REDDEDİLDİ

Milletvekili Turan, söz konusu oturumda Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılmasının onaylandığını ifade etti.

Turan, Kürt milletvekillerinin oturumu terk ederek, oylamaya katılmadığını da sözlerine ekledi.

186 VEKİL KATILDI

Meclis oturumunun Selim el-Cuburi başkanlığında 186 milletvekilinin katılımıyla açıldığı ifade edildi.

GEÇEN HAFTA İL MECLİSİ KABUL ETMİŞTİ

Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta salı günü yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması ı kabul edilmişti.

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