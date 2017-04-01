DEAŞ'ın iki numarası öldürüldü!

Irak devlet televizyonu, terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'den sonra gelen ismi Cumaili'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Irak devlet televizyonu, terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'den sonra gelen ismi Cumaili'nin öldürüldüğünü bildirdi.



IRAK ORDUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



Devlet televizyonu operasyonu Irak ordu kuvvetlerinin yaptığını belirtti.



Haber devlet kanalında flaş haber olarak paylaşıldı.



KIRSALDA SAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Önceki haftalarda örgütün lideri Bağdadi'nin Musul merkezinden kaçtığı ve kırsaldaki köylerde saklandığı iddia edilmişti.