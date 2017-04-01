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'ın iki numarası öldürüldü!

  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 16:30 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 16:44
DEAŞ'ın iki numarası öldürüldü!
DEAŞ'ın iki numarası öldürüldü!

devlet televizyonu, örgütünün i Ebubekir el Bağdadi'den sonra gelen ismi Cumaili'nin öldürüldüğünü bildirdi.

devlet televizyonu, örgütünün i Ebubekir el Bağdadi'den sonra gelen ismi Cumaili'nin öldürüldüğünü bildirdi.

IRAK ORDUSU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Devlet televizyonu operasyonu Irak ordu kuvvetlerinin yaptığını belirtti.

Haber devlet kanalında flaş haber olarak paylaşıldı.

KIRSALDA SAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Önceki haftalarda örgütün lideri Bağdadi'nin Musul merkezinden kaçtığı ve kırsaldaki köylerde saklandığı iddia edilmişti.

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