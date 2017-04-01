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haberi: 'te karnaval alanında patlama: 4'ü ağır 15 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.4.2017 21:10 Güncelleme Tarihi: 1.4.2017 21:31
Son dakika haberi: Paris'te karnaval alanında patlama: 4'ü ağır 15 yaralı
Son dakika haberi: Paris'te karnaval alanında patlama: 4'ü ağır 15 yaralı

'teki Villepinte banliyösünde düzenlenen karnavalda meydana gelen patlamada 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.

'teki Villepinte banliyösünde düzenlenen karnavalda meydana gelen patlamada 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Paris'teki Villepinte banliyösündeki BEl-Air meydanında düzenlenen karnavalda saat 17.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Belediye Başkanı Martine Valleton ve Valilik açıklamasına göre, kaza sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Yaralanalar arasında birinin çocuk olduğu kaydedilirken, şenlikleri yerinde izlemek üzere gelen belediye başkanının da bacağından yaralandığı açıklandı.
Gösteri aracının aniden patlaması kazaya neden olarak gösteriliyor.

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