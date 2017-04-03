ABD’den Yemen’e 20 hava saldırısı!

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, 28 Ocak'tan bugüne kadar Yemen 'de Arap Yarımadası El Kaidesi'ne ait hedeflere çoğunlukla insansız hava araçları ile toplam 70 hava saldırısı düzenlediklerini söyledi.

Hafta sonu yapılan saldırılarla ilgili bir soru üzerine Davis, "Geçen haftanın ortasında toplam 50 saldırı yaptığımızı duyurmuştuk. O zamandan beri bu sayı şimdi 70'e çıkmış." dedi.

Saldırıların meskun alanlarda mı yoksa arazide mi gerçekleştirildiğine yönelik sorulara cevap vermeyen Davis, en son yapılan saldırıların Ebyen vilayetinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava araçları (İHA), Yemen'in güney kentlerinden Ebyen'in Mudiye, El-Vadi, Ahvar ve El-Mahfed ilçelerinde 5 gündür El-Kaide'nin olduğu düşünülen mevzilere yönelik yoğun hava saldırıları düzenledi.

ABD savaş gemilerinin de Zencebar ilçesinin doğusundaki sahile yakın köyler ile Ebyen, Şebve, Hadramevt ve Mahra kentlerini birbirine bağlayan uluslararası kara yolu üzerinde bulunan El-Kavz, Mucan ve El-Mervan köylerinde örgüte ait olduğu tahmin edilen mevzileri hedef aldığı ileri sürüldü.

Kentte El-Kaide'ye yönelik hava saldırılarının, örgütün unsurlarının dağlara ve sivillere ait çiftliklere kaçmasına yol açtığı kaydedildi.