Kerkük’te bayrak gerilimi büyüyor

Irak Parlamentosu’nun “indirin” kararına karşı çıkan Kerkük Valisi Kerim ve İl Meclisi Başkanı Talabani Bağdat’ı dinlemeyeceklerini açıkladı. Başbakan İbadi ise, “Bayrağı kaldırın” uyarısında bulundu

Irak Meclisi'nin, Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı cumartesi günü onaylamasına rağmen, 28 Mart'ta 26 Kürt üyesinin katılımıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını asan Kerkük İl Meclisi, bayrağı indirmemekte ısrar ediyor. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, "IKBY bayrağı inmeyecek" derken, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebiwar Talabani de "O karar Kerkük'te uygulanmayacaktır. Çünkü Irak Federal Mahkemesi'ne göre, Meclis'te alınan her kararın uygulanma şartı yok. Yani karar Kerkük İl Meclisi tarafından uygulanmayacaktır" şeklinde konuştu.



İBADİ: BİR FAYDASI OLMAZ

IKBY bayrağının Kerkük'te göndere çekilmesinin anayasaya aykırı olmadığını ileri süren Talabani, meclisin sadece Irak bayrağının asılması kararını almadan önce tüm taraflarla görüşmesi gerektiğini savunarak "Bize sormadılar" dedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise "Vali ve il meclisine bunu kaldırmaları çağrısı yapıyorum. Bir bayrak hiçbir şeyi değiştirmeyecek" uyarısını yaptı. Bu arada IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ile eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğindeki KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği), "bağımsızlık referandumu" tarihinin belirlenmesi için ortak komisyon kuracaklarını duyurdu. IKBY Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi ise referandumun direk bağımsız devlet ilanı anlamına gelmediğini söyledi.



Türkmeneli Dernekler Federasyonu ve Alperen Ocakları Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Kerkük'teki resmi binalara IKBY bayrağının asılmasına Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde tepki gösterdi. Grup, Irak ve Türkmen bayraklarıyla konsolosluk binasına yürüdü.