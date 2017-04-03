Kolombiya’da sel felaketi: 254 ölü

Kolombiya’da 45 bin nüfuslu Mocoa kentinde şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymasında en az 254 kişi hayatını kaybetti. Türk Dışişleri Bakanlığı, ihtiyaç olması halinde Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki 45 bin nüfuslu Mocoa kentinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 254 kişi hayatını kaybetti. Bin 100 asker ve polisin de katıldığı kurtarma çalışmalarında, yüzlerce kayıp kişiye ulaşılmaya çalışıyor. Mocoa nehrinin taşması sonucu birçok mahalle, çamur ve taş yığınlarının altında kaldı. Ordu, Putomayo eyaletinin başkenti olan Mocoa'da en az 400 kişinin yaralandığını, 200 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Kolombiya Kızılhaçı gönüllüleri de ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu söylüyor. Kızılhaç gönüllüleri aile üyelerinin birbirlerini bulmasını sağlamaya çalışıyor.Bir felaketzede, "Bebeğimizi kaybettik. Hiçbir yerde bulamıyoruz" dedi.







OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bölgede olağanüstü durum ilan etti ve kurtarma çalışmalarını görmek için Mocoa'ya gitti. Santos, "Felaketzedelere yardım için elimizden geleni yapacağız. Acı içindeyim" dedi. Kolombiya Hava Kuvvetleri, bölgeye yardım malzemeleri, su ve ilaç taşıyor. Sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflarda, hava kuvvetlerinin yaralıları helikopterlerle hastanelere taşıdığı görülüyor. Ordunun açıklamasında "Kahramanlarımız olağanüstü hal kalkıncaya kadar felaket bölgesinde kalacak" denildi. Kolombiya Ulusal Felaket Risk Yönetimi Başkanı, AFP ajansına bölgede bir gecede, 10 günlük yağmur yağdığını söyledi. Yağmur sonrasında Mocoa nehri ve üç kolu taştı. Mario Usale adlı bir Mocoalı, "Çok şiddetli bir yağmur fırtınası vardı" dedi. Kayıp olan kayınpederini aradıklarını söyleyen Usale, "Kayınvalidem de kayıptı ama onu evimizden 2 kilometre ötede yaralı olarak bulduk" dedi.





45 bin kişinin yaşadığı Mocoa bölgesinde metrekareye 130 milimetre yağış düştü.



TÜRKİYE YARDIMA HAZIR

Türk Dışişleri Bakanlığı, sel felaketinin meydana geldiği Kolombiya'da ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, bu zor zamanında Kolombiya'nın yanındadır ve ihtiyaç hasıl olduğu takdirde her türlü yardıma hazırdır. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve tüm Kolombiya halkına en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.







BİR GECEDE 10 GÜNLÜK YAĞIŞ

Kolombiya Ulusal Felaket Risk Yönetimi Başkanı bölgeye sadece bir gecede, 10 günlük yağmur yağdığını söyledi.