Putin'den ilk açıklama!

Petersburg'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmelerde bulunan Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Özel servisler başkanları, Federal Güvenlik Sevisi Başkanıyla konuştum. Özel servisler ve polis meydana gelen olayın nedenleri araştırıyor, yaşananları değerlendiriyorlar" dedi. Putin, "Terörizm de dahil" tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı. Bu arada Petersburg metrosu tümüyle kapatıldı, Moskova Metrosunda ek güvenlik tedbirler alındı.
10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Rusya
Acil Durumlar Bakanlığı Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, itfaiyelerin "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlama
haberini kontrol ettiklerini bildirdi. Ria Novosti'de yer alan haberde olay sonucunda can kaybının yaşandığı belirtildi. İlk verilere göre St. Petetsburg'un mavi hattındaki "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlama sonucu 9 kişininin hayatını yitirdiği bildirildi.
TASS'a konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığından kaynak şu şekilde konuştu: "İlk verilere göre patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da var, sayısı henüz bilinmiyor."
ÖNLEMLER ALINDI
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada ise, yeni bir patlama olması ihtimaline karşı St. Petersburg'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.
TEK BİR PATLAMA VAR VE BU ''BİR TERÖR SALDIRISI''
Rusya Başsavcılığı Sözcüsü Aleksandır Kurennoy, St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlamanın "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Rusya Terörle Mücadele Komitesi patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını açıkladı. Rus medyası ilk olarak Sennaya Ploşad ve Teknoloji Enstitüsü adlı iki ayrı metro istasyonunda iki ayrı patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Ancak Rusya Terörle Mücadele Komitesi, bu bilgiyi yalanladı ve tek bir saldırı olduğunu bildirdi.
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