'da da ! En az 10 ölü!

Giriş Tarihi: 3.4.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 15:55
Rusya'da metroda patlama! En az 10 ölü!

'nın kentinde iki ayrı istasyonunda lar meydana geldiği bildirildi.

'nın kentinde bir istasyonunda olduğu belirtildi.

EN AZ 10 ÖLÜ

Rusya devlet ajansı Tass'ın geçtiği habere göre, patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 yaralı var. Rusya anti-terör komitesi patlamada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. İki ayrı metro istasyonunda patlama olduğu belirtiliyor. Interfax, olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığını bildirdi.

Rusya'da metroda patlama!


ŞEHİRDEKİ TÜM METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Şehirdeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi. Olayın ardından Moskova metrosunda da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtiliyor.



PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı.

Putin, güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti.

Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyordu.?

Rusya'da metroda patlama: 10 ölü

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Rusya'da metroda patlama! En az 10 ölü!
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