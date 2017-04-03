Rusya'da metroda patlama! En az 10 ölü!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir metro istasyonunda patlama olduğu belirtildi.

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Rusya devlet ajansı Tass'ın geçtiği habere göre, patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 yaralı var. Rusya anti-terör komitesi patlamada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. İki ayrı metro istasyonunda patlama olduğu belirtiliyor. Interfax, olayda parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığını bildirdi.





ŞEHİRDEKİ TÜM METRO İSTASYONLARI KAPATILDI



Şehirdeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi. Olayın ardından Moskova metrosunda da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtiliyor.







PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı.

Putin, güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti.

Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyordu.?