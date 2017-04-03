Trump, "Çin olmadan da Kuzey Kore problemini çözeriz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidini Çin’in yardımı olmadan da çözebileceğini açıkladı.

Trump, Financial Times Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Çin'in Kuzey Kore problemini çözmeyecekse bu problemi ABD'nin çözebileceğini söyledi.



''ÇİN KARAR VERMELİ''



Trump açıklamayı, bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile planlanan görüşmesinden önce yaptı. Trump, Çin'in Kuzey Kore üstünde büyük etkisinin bulunduğunu belirterek, "Çin, Kuzey Kore konusunda ABD'ye yardım edip etmemeye karar vermeli. Eğer yardım ederse bu Çin için çok iyi olacak, eğer yardım etmezse bu kimse için iyi olmayacak" dedi.