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Trump, " olmadan da problemini çözeriz"

İHA
  • Giriş Tarihi: 3.4.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 3.4.2017 11:55
Trump, "Çin olmadan da Kuzey Kore problemini çözeriz"
Trump, Çin olmadan da Kuzey Kore problemini çözeriz

Başkanı , ABD’nin, ’nin nükleer tehdidini ’in yardımı olmadan da çözebileceğini açıkladı.

Trump, Financial Times Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, 'in problemini çözmeyecekse bu problemi 'nin çözebileceğini söyledi.

''ÇİN KARAR VERMELİ''

Trump açıklamayı, bu hafta Çin Xi Jinping ile planlanan görüşmesinden önce yaptı. Trump, Çin'in Kuzey Kore üstünde büyük etkisinin bulunduğunu belirterek, "Çin, Kuzey Kore konusunda ABD'ye yardım edip etmemeye karar vermeli. Eğer yardım ederse bu Çin için çok iyi olacak, eğer yardım etmezse bu kimse için iyi olmayacak" dedi.

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