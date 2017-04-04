Arazisini 340 araç ve eviyle satıyor

Kanada
'da, yaşadığı hayattan sıkılan Mike Hall isimli işadamı, 40 yıl boyunca topladığı antika otomobilleri ile birlikte arazisini ve evini 1.4 milyon Kanada Doları (yaklaşık 3.8 milyon lira) karşılığında satışa sundu. Kanada basınının "Araba Mezarlığı" adını taktığı Mike Hall adlı işadamının koleksiyonunda, 1927 model Ford marka pikap, 1970'lerden kalma araçlar ve 1946 model üstü açık Chevrolet Malibu bulunduğu kaydedildi. Koleksiyonun en nadir görülen parçasının ise sadece 45 adet üretilen 1966 model Pontiac Beaumont olduğu belirtildi. Söz konusu arazide yenilenmiş bir ev, 83 metrekarelik bir araç bakım atölyesi, 110 metrekarelik bir hangar ve çok sayıda araba tamir gereçleri olduğunu belirten emlak firması Century 21, tüm bu sayılanların fiyatının 1.4 milyon Kanada Doları olduğunu açıkladı.
5-6 KİŞİDEN CİDDİ TEKLİF VAR
40 yıldır araba topladığını, hurdaya çıkmış ve kötü durumdaki araçları yenileyerek sattığını söyleyen Mike Hall ise "Bu mallara sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Ama aslında malların sizin sahibiniz olduğunu anlıyorsunuz. Sahip olduğunuz her şey size bir örümcek ağıyla bağlanıyor. Bir süre sonra o kadar çok örümcek ağıyla çevreleniyorsunuz ki hareket imkânınız kalmıyor" ifadelerini kullandı. "Hâlâ sağlığım yerinde. Arabalarla ilgilenmek, onları yenilemek benim hayalimdi. 200 arabayı elden geçirerek hayalimi gerçekleştirdim" diyen Hall, "Umarım bunları, arabalardan anlayan birine satarım. Böylelikle hayatım daha da basitleşir" şeklinde konuştu. Emlak firması, 100 kişinin Araba Mezarlığı'nı satın almak için kendilerine ulaştığını ve bunlardan 5-6'sının ciddi tekliflerle geldiğini açıklarken, mülkün sahibi Hall, "Alıcılar yalancıdır derler. Masada parayı görene kadar hiçbir teklif hakkında konuşmak istemiyorum. Bazıları istediğim paranın çok olduğunu söylüyor. Ama ilgilisi için bu oldukça kârlı bir iş" dedi.