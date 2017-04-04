Esad rejiminin kimyasal silah saldırılarına dünyadan tepkiler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'deki kimyasal saldırıda asıl sorumluluğun Esad rejiminde olduğunu söyledi.

Esad rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi kimyasal gazla öldürdü

Mogherini, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'deki rejim saldırısına ilişkin haberlerin korkunç olduğunu belirtti. Saldırının, herhangi bir savaştaki başlıca önceliğin çatışmaları durdurmak olduğunu dramatik bir şekilde yeniden hatırlattığını kaydeden Mogherini, "Açıkça, asıl sorumluluk rejimde. Çünkü rejimin sorumluluğu, kendi halkına saldırmak değil onları korumaktır." dedi.

Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısında çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği bildirilmişti.

ALMANYA

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'in Suriye'de yapılan kimyasal silahlı saldırıya ilişkin ifadesini yayınladı.

Açıklamada Almanya Şansölyesi, ''Açıkça belli olan kimyasal silahlı saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Bu tür savaş suçları cezalandırılmalı'' ifadesini kullandı.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, İsveç devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, korkunç saldırıyı kınadığını belirterek, ''Bize düşen sorumluluk, bu korkunç saldırının arkasındakilerini cezalandırmak. Şimdiye kadar sivil halka yapılan bu kimyasal saldırıların arkasında Esad rejimi çıktı. Bu saldırıda da oklar Esad rejimini gösteriyor. Bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil ele alınması lazım'' şeklinde konuştu.

Wallström, "BMGK'nin saldırıya somut bir cevabı olur mu?" sorusuna, ''BMGK en azından konuyu gündeme taşır ve gündem de tutar." cevabını verdi. Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısında çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği bildirilmişti.



Esad rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıda 20 sivil zehirlenmişti.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili İngiliz basınına açıklama yaptı.

"İdlib'in güneyindeki bir kasabada iddiaya göre Suriye rejimi tarafından kimyasal silah kullanıldığı haberleriyle dehşete düştüm." ifadesini kullanan May, "Kimyasal silah kullanımını her koşulda kınıyoruz. Eğer kanıtlanırsa bu Suriye rejiminin barbarlığının yeni bir kanıtı olacak." dedi.

Kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye rejimi ile DEAŞ'tan hesap sorulması için sarf edilen uluslararası çabaların başını ülkesinin çektiğini ifade eden May, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü en kısa sürede bu olayı soruşturmaya çağıracağım." diye konuştu.

"Açık söylüyorum, bütün Suriyelilerin temsil edildiği istikrarlı bir Suriye'de Esad'in hiçbir geleceği olamaz. Bu acıların sürmesine izin veremeyiz." diyen May, ilgili bütün tarafları Esad'siz bir Suriye'ye doğru geçişi temin etmeye çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, da Suriye'nin İdlib kenti yakınındaki saldırıyla ilgili haberlerin kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, "Aldığımız haberler kimyasal silah kullanıldığına dair kuvvetli işaretler içeriyor. Olup bitenler hakkında henüz emin olamasak da bu, daha önce birçok defa kimyasal silah kullanan rejimin damgalarını taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

"İngiltere nerede ve kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kimyasal silah kullanımını kınıyor." ifadesini kullanan Johnson, şu görüşleri dile getirdi:

"Sorumlulardan hesap sorulmasına yönelik uluslararası gayretlerin başını çekmeyi sürdüreceğiz. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceğiz ve bu son olayın soruşturulmasında onlarla yakından işbirliği yapacağız. Eğer bunun rejimin işi olduğu ortaya konulursa, 6 yılı aşkın süredir devam eden korkunç çatışmada Suriye halkına karşı işlenen katliamların yeni bir kanıtı olacak."

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc-Ayrault, RTL radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Bu bir sınav. Bu yüzden Fransa, özellikle ABD'ye tavrını açıklığa kavuşturması için yaptığı çağrıları artırıyor. "dedi.

Yaptığı açıklamada doğrudan yeni ABD yönetimini hedef alan Ayrault, "Onlara bizim, ne tür tavır alacaklarını görmek istediğimizi söyledim. Alacakları tavrı bilmemiz için, Suriye'de seçimler ve Esad'in iktidardan ayrılışını da içerecek bir siyasi geçiş dönemini ve bu sürecin sonunu destekleyip desteklemedikleri sorusunu yöneltmek gerekiyordu. Bu sorulara ilişkin yanıtı, ABD Dışişleri Rex Tillerson'dan alamadım."ifadesini kullandı.

Ayrault, ABD yönetiminin, Suriye ile ilgili tavrını artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde açıklığa kavuşturması gerektiğini sözlerine ekledi.

BOSNA HERSEK

Bosna'daki savaşta (1992-1995) çocuklarını kaybeden ebeveynlerin kurduğu Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, "Suriye'de yaşananlar, acılarımızı tazeliyor. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Grabovica, Bosna'daki savaşta başkent Saraybosna'nın üç buçuk yıl boyunca kuşatma altında kaldığını anımsatarak, kuşatma altındaki Saraybosna'da çocuklarını kaybeden ailelerin bugün Suriyeli ailelerin acısını paylaştığını söyledi.

İdlib'deki kimyasal saldırının Bosna Hersekli kurban yakınlarına geçmişi hatırlattığını vurgulayan Grabovica, "Suriye'de yaşananlar, acılarımızı tazeliyor. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Bu duyguyu ancak benzer şeyleri yaşayanlar anlar." ifadesini kullandı.

Grabovica, Suriye'de yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini dilediklerini, geçmişte Bosna'daki savaşı durdurmayarak hata yapan uluslararası toplumun, bugün Suriye'de yaşananlardan da sorumlu olduğunu dile getirdi.

Uluslararası toplumun, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Grabovica, "Birleşmiş Milletler'in (BM) birçok sözleşmesinde çocukların korunmasına yönelik maddeler var ancak buna rağmen bakın neler yaşanıyor. Uluslararası toplum, Esad'in bu tarz saldırıları yapmasına izin verdiği için sorumludur." dedi.

KATAR

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İdlib'de düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısının en sert şekilde kınandığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili uluslararası soruşturma açılması talebinde bulunulan açıklamada, Suriye halkının korunması için acilen gereken tedbirlerin alınması istendi.

Açıklamada, "Katar, Suriye'de insanlığa karşı suç işleyen tüm sorumluların adalete teslim edilmesini ve cezalarını muhakkak çekmelerini istiyor." ifadelerine yer verildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşananlara karşı sessiz kalmanın, insanlığın utancı olduğunu belirterek, "Suriye'de masumları hedef alan böylesi bir vahşetin ve insanlığa karşı işlenen suçun benzeri tarihte görülmedi." ifadesini kullandı.

FİLİSTİN

Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada da İdlib'de düzenlenen saldırı kınanarak, "Suriye'deki kardeş halkımıza yönelik devam eden suç zincirlerinden korkunç bir katliamla daha karşı karşıyayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Suriye rejimi, uluslararası kılıf altında, Arap ve İslam dünyasının sessizliğinde bu katliamı yapıyor. Bu tüm insanlığın alnında kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Suriyeli muhaliflere birlik çağrısı yapılan açıklamada, İslam dünyasındaki Müslümanlara, hükümetlere ve yöneticilere, Suriyeli mazlum halka destek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

HAMAS

Hamas, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki katliam ve bölge sakinlerine yönelik kimyasal silah saldırısı başta olmak üzere Suriye halkını hedef alan toplu katliamı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'de akan kanın durdurulması, savunmasız sivil vatandaşların katliam ve yıkımdan kurtarılması çağrısında bulunuldu.