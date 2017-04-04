Irak'ta DEAŞ vahşeti!

Ninova Operasyonlarında görevli Albay Ahmed el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Musul 'un batısında kontrolü altındaki mahallelerden kaçmaya çalışan 33 sivili infaz ettiğini söyledi.

Terör örgütünün infaz ettiği sivillerin cesetlerini bölgenin farklı yerlerinde yol kenarlarına bıraktığını belirten Cuburi, DEAŞ'ın bunu bölge halkını korkutmak için yaptığını ifade etti.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZ

Terörle mücadele biriminde görevli Yüzbaşı Said Muhavis de DEAŞ'ın "aşiret divanı sorumlusu" olarak bilinen Mutib Muhsin Hasan el-Atallah'ın da örgüt tarafından infaz edilerek cesedinin yol kenarına bırakıldığını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, Haziran 2014'ten itibaren terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un kurtarılması için 17 Ekim 2016'da operasyon başlatmıştı.

Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerinin DEAŞ'tan kurtarılmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.