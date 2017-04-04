İspanyol , sularına izinsiz girdi!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.4.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 21:00
İspanyol savaş gemisi, Cebelitarık sularına izinsiz girdi!

Britanya'ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.

Bugün öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.

'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık'ın Brexit'te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.

300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya'da hak iddia ediyor. Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.

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İspanyol savaş gemisi, Cebelitarık sularına izinsiz girdi!
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