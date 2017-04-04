Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.4.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 11:23
Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı

Musul’un batısındaki eski Musul kentinin Raas Al Cade semtinde, DEAŞ tarafından bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Irak askeri güçleri, yaralılar ve cesetleri hastaneye taşıdı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu açıklandı. Yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
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Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı
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