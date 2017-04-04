ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Fenerbahçe'den Sobol hamlesi!
Osmanlıspor'da gerileme dönemi!
BASKETBOL
Mart ayının MVP'si Panathinaikos'tan
Fenerbahçe resmen açıkladı! Gönderildi...
Sezon sonunda emekliye ayrılıyor
TÜM SPORLAR
Haber turu
Sümeyye Kentli, bronz madalya kazandı
Eczacıbaşı, bir kez daha Dünya Şampiyonası’nda
TRANSFER
Fenerbahçe'den bir transfer daha! Mehmet Ekici'den sonra...
Mandzukic: Beşiktaş'ta gol rekoru kırarım
Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması
SPOR MAGAZİN
Şükran Ovalı'nın paylaşımı Asena Atalay'ı çıldırtacak
Amine Gülşe'nin nişan yüzüğü göründü
Erika Canella, Ronaldo ile konuşmalarını yayınladı
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Cem Yılmaz'ın özel hayatına akıl sır ermiyor
İlkin Tüfekçi: Konuşursam babam üzülür
Ebru Şallı çıldıracak!
Yabancı yatırımcılar Türk dizileri için yarıştı
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Kilis'te, eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Kılıçdaroğlu CHP'ye şarkı vermeyen sanatçıyı hedef gösterdi
FETÖ'cü 13 eski rütbeli asker gözaltına alındı
Görevden ihraç edilen 3 hakim gözaltına alındı
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Zorunlu trafik sigortasında flaş gelişme
Booking.com'dan flaş açıklama
Bakan Müezzinoğlu'ndan KDV müjdesi
Siirt ve Şırnak sınırlarında petrol arama müjdesi!
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Kumarhane gibi kahvehane
6 yaşındaki çocuğun adına gelen evrakla şok oldular!
Renk cümbüşünü 1 milyon kişi izledi
Sapanca Gölü’nde korkunç manzara!
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Suriye'de kimyasal hava saldırısı!
Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna metrolarında da alarma geçildi
St. Petersburg'da üç günlük yas ilan edildi
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Kadınlardan oluşan ilk özel tim
Ünlü isimlerin değişimleri
Kayalık tepelerden çıkarttıklarına inanamayacaksınız
Ormanın ortasındaki inanılmaz ev...
TÜM GALERİLER
SABAH TV
HABER
Canlı yayında CHP'li Muharrem İnce'yi renkten renge sokan soru
İşte Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile "Türkiye korkular ülkesi olacak" iddiasının gerçeği...
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile "Cumhurbaşkanı istediği zaman meclisi feshedebilecek." iddiasına net cevap!
SPOR
81 yaşındaki Beşiktaşlı dedenin gol sevinci!
Futbol sahalarında görülmeyen olay; Top 15 dakika boyunca kalecide kaldı!
Ümit Özat o anları A Spor'a anlattı
SAĞLIK
Estetik diş sorunları nelerdir?
Dental implant nedir? Dental implant nasıl uyguolanır?
Agız kokusu nasıl tedavi edilir? Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?
KOMİK
Hayvanat Bahçesinde yaşananlar güdürttü
Çöpe atılmış şofbeni robot zannetti!
Asık suratlı bebeğin sevimliliği görenleri şaşırtıyor!
TÜM VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Dünya Haberleri
Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2017
11:17
Güncelleme Tarihi: 4.4.2017
11:23
Musul’un batısındaki eski Musul kentinin Raas Al Cade semtinde, DEAŞ tarafından bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 16 sivil hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Irak askeri güçleri, yaralılar ve cesetleri hastaneye taşıdı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu açıklandı. Yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Musul'da bomba yüklü araç patladı: 16 ölü, 14 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz