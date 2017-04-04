NASA’dan sanal müze

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 140 binden fazla resim, video ve ses kaydından oluşan arşivini internet sitesinden erişime açtı. Astronomi meraklılarının kullanımına sunulan arşivde gezegenlerin, yıldızların, astronotların, uyduların ve uzay mekiklerinin yüksek çözünürlükteki fotoğrafları, videoları ve ses kayıtları bulunuyor. NASA'nın kuruluşundan itibaren oluşturduğu arşivde yer alan dosyaları sitede anahtar kelimeler yardımıyla arama, indirme ve farklı sosyal medya platformlarından paylaşma seçenekleri bulunuyor. Sitenin ana sayfasında ise yeni eklenen ile en popüler fotoğraflar ve videolar ziyaretçilere sunuluyor. En popüler fotoğraflar arasında 1969'da Ay'a atılan ilk adımın fotoğrafları da yer alıyor. NASA sözcüsü "Site NASA'nın elindeki tüm dosyaları bulunduracak kadar kapsamlı değil. Ancak NASA'nın insanlarla paylaşabileceği en iyi dosyalar yer alıyor. Site sürekli güncel tutularak NASA tarafından elde edilen yeni görüntüler, videolar ve ses kayıtları arşive eklenecek" dedi.