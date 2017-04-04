Pandalar için devasa park

Çin dev pandaların nüfusunu artırmak amacıyla ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı'nın 3 katı büyüklüğünde bir panda rezervi inşa ediyor. 2025'te vahşi yaşamda şu anda bin 864 olan panda nüfusunu 2 bine çıkarmayı hedefleyen Çinli yetkililer, rezervi 27 bin 134 kilometrekarelik alana kuruyor. Panda rezervinin birbirinden bağımsız 6 dağın üzerinde bulunan 67 panda rezervini birbirine bağlayacağı belirtiliyor. Xinhua haber ajansında yer alan haberde bu sayede pandaların mevcut gen havuzunun zenginleşeceği kaydediliyor. 2003-2013 yılları arasından panda nüfusunda yaşanan yüzde 17 oranında artışın ardından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği daha önce nesli tehlike altına olarak sınıflandırılan pandaların bu kategoriden çıktığını duyurmuştu. Park sayesinde 8 bin dev pandanın da korunması hedefleniyor. Sichuan bölgesinde yer alan Chengu Dev Panda Üreme Araştırma Merkezi'nin müdürü Hou Rong, proje için, "Bioçeşitlilik için bir cennet olacak ve tüm ekolojik sistemin korunmasını sağlayacak" yorumunu yaptı.



ENDİŞELER SÜRÜYOR

Hayvanat bahçelerinde 200 civarında panda bulunuyor. Bu pandaların nüfusunda önemli bir artış olsa da, aynı türden pandaların artışı konusundaki endişeler devam ediyor. Çin'deki Devlet Orman Yönetimi'ne göre geçen yıl doğal rezervlerde doğan 64 yavru pandadan 54'ü hayatta kalmayı başarmıştı. Çin dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi, 2003'te dev pandaların nüfusunu artırmak için bir program başlatmıştı.



170 BİN KİŞİ EVİNDEN OLACAK

Xinua haber ajansı, projenin yapılması için Sichuan bölgesinde nesillerden beri yaşayan 170 bin bölge sakininin evlerini terk etmesi gerekeceğini açıkladı.