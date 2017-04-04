Sel ve heyelanlar mahalleleri yuttu

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkenin güneybatısındaki Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısının 254'e yükseldiğini açıkladı. Santos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlar nedeniyle Mocoa kentinde bazı mahallelerin yok olduğunu, göçük altından şimdiye kadar 254 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Ölenler arasında 44 çocuğun bulunduğuna işaret eden Santos, binden fazla asker ve polisin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Göçük altındaki son kişi çıkarılana kadar çalışmaların devam edeceğine dikkati çeken Santos, Mocoa'yı tekrar inşa etmek için yatırım yapılacağı sözü verdi.



ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Kolombiya Kızılhaçı, felaket sırasında birbirini kaybeden aile üyelerine yardımcı olduklarını, bölgeye gönderilen gıda yardımının da dağıtıldığını açıkladı. Şiddetli yağış ve yolların heyelan nedeniyle kapalı olması, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bölgeye elektrik de verilemiyor. Şiddetli yağışlar, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş ve cumartesi günü meydana gelen heyelanlar, Mocoa kentindeki bazı mahallelerin haritadan silinmesine yol açmıştı.



ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelan felaketinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Kolombiya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, yaşanan felaket nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a mesaj gönderdi. Mesajında, sel ve heyelan nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Kolombiya devleti ve halkının ızdırabını yürekten paylaştığımızı ve bu felaket sonrasında yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu elim olay nedeniyle, şahsım ve milletim adına dost Kolombiya halkı ve hükümetine, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."