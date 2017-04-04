St. Petersburg saldırganları Orta Asyalı! Biri Kırgızistan doğumlu

Rusya'nın en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da 11 can kaybına yol açan terör saldırılarının ardından, gizli servis saldırganların izini sürüyor.

Rus medyasına bugün yansıyan bilgilere göre, dün akşamüstü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan şüphelinin yanında bir de kadın vardı. Rus haber ajanslarından RIA Novosti, patlama alanında Orta Asyalı bir kişinin cesedinin bulunduğunu bildiriyor. Interfax, cihatçı örgütlerle bağlantısı bulunan bir saldırganın kendini havaya uçurduğunu aktardı.





TASS'a göre ise, Orta Asyalı bir erkek ve bir kadının saldırıyı düzenlediği doğrulandı. Haber ajansına konuşan bir güvenlik kaynağı, "Polisin gözüne CCTV kamera kayıtlarını izlerken takıldılar. Kimlikleri belirlendi" dedi.



Rusya'da metroda patlama!

İngiliz medyası ise, ikinci bir intihar saldırganının daha tespit edildiğini ve saldırının arkasındaki ismin 22 yaşında ve Kazakistan doğumlu olduğunu yazdı. Ancak Kazakistan resmi açıklama yaparak bu bilginin yanlış olduğunu duyurdu.

Dakikalar sonra ise Kırgızistan'dan açıklama geldi, saldırganın Kırgızistan doğumlu olduğu belirtildi.