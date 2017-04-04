'de hava sı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.4.2017 10:43 Güncelleme Tarihi: 4.4.2017 11:20
Suriye'de kimyasal hava saldırısı!

'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor sında ölü sayısı 43'e yükseldi. Suriye Sivil Savunma Ekibi, "Esad rejiminin İdlib'deki silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi." açıklamasında bulundu.

İdlib'deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği silah sında 43 sivil öldü, 215 kişi dan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

KLOR GAZIYLA SALDIRDILAR

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı.

ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDILAR

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.

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Suriye'de kimyasal hava saldırısı!
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