BMGK'da ilginç anlar: Rus temsilci koşarak çıktı

Giriş Tarihi: 6.4.2017 00:39 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 00:40
BMGK'da ilginç anlar: Rus temsilci koşarak çıktı

BMGK'da ABD Temsilcisi Haley'in, İdlib'deki saldırıyla ilgili Rusya'yı eleştirmesi üzerine Rus temsilci koşarak salondan ayrıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.

Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti.

Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi. Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi.

BMGK'DA İLGİNÇ ANLAR- RUS TEMSİLCİ KOŞARAK ÇIKTI

RUS TEMSİLCİ KOŞARAK SALONDAN AYRILDI

Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.

Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
BMGK'da ilginç anlar: Rus temsilci koşarak çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz