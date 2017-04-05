Esad’dan klorlu katliam: 100 ölü

Suriye'de Esad rejimi katliamlarına bir yenisini daha ekledi. İdlib
kentindeki Han Şeyhun beldesine dün sabah düzenlenen kimyasal silah saldırısı
nda 100'den fazla sivil ölürken, çoğu çocuk 500 sivil de gazdan etkilendi. Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras "Han Şeyhun ilçesinin kuzey mahallesi Sohoy uçaklarının zehirli gaz taşıyan roketlerine hedef oldu. 100'den fazla sivil öldü" dedi. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, saldırıya maruz kalanların istifra ettiklerini ve ağızlarından köpükler çıktığını belirtti. Doktor Abdulmunim Cafer, "Gazdan etkilenen çok sayıda yaralı geldi. Bunlar arasında kadın, çocuk ve yaşlı kişiler de vardı" derken, diğer doktor Mustafa Savaş "Sarin ve klor gazı karışımı bir gaz kullanıldığını öğrendik. Gelenler titriyordu" diye konuştu. Dünkü katliam ile birlikte Esad rejimi, son 12 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemiş oldu.
HASTANEYE DE FÜZE ATTILAR
Şam rejimi ayrıca, kimyasal saldırının ardından iki hava saldırısı daha düzenleyerek bölgedeki yaralıların tedavi edildiği hastaneyi de hedef aldı. Öte yandan İdlib ilinin Salkin ile Cisr eş Şuğur bölgelerine düzenlenen diğer bir hava saldırısında da 21 sivil öldü, 35 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise "Rus savaş uçakları Han Şeyhun bölgesinde herhangi bir bombardıman gerçekleştirmemiştir" açıklaması yapıldı.
ABD ESAD VE OBAMA'YI SUÇLADI
Beyaz
Saray, İdlib'deki kimyasal saldırıyı kınayarak Beşar Esad ile Obama yönetimini suçladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer yaptığı açıklamada, saldırının Obama yönetiminin politikalarının sonucu olduğuna işaret ederek, "Görmezden gelinemez. Esad rejiminin haince yaptığı eylemler, bir önceki yönetimin zayıflığının ve çözüm üretememesinin sonucuydu. Başkan Obama, 2012'de kimyasal silah kullanımına karşı 'kırmızı çizgi' adımı attı ve daha sonra bu konuda hiçbir şey yapılmadı" dedi.
TÜRKİYE: SALDIRI İNSANLIK SUÇU
Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Savaş suçu ve insanlık suçu kapsamında değerlendirilmesi gereken bu olayı en sert biçimde kınıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bu insanlık suçu ve cezası olmalı. Ama daha önce kırmızı çizgi aşılmasına rağmen vurdumduymazlık gösteren batı, eminim yine bunu örtmeye çalışacaktır" ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Müslümanlardan tek yürek olarak mazlumun yanında yer almasını istedi. Soruşturma başlatan BM, bugün 17.00'de (TSİ) Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı aldı. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ölümlerin sorumlusunun Esad rejimi olduğunu söyledi.
ANEWS'İN BÜYÜK BAŞARISI
Türkiye'nin
dünyaya ulaşan sesi, uluslararası haberciliğin iddialı markası ANews; yayın hayatının ikinci gününde, büyük bir başarıya imza attı. Suriye'nin İdlib şehrinden yaptığı canlı yayınla, 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyı dünyaya duyuran ilk haber kanalı oldu. ANews deneyimli rakiplerine haber atlatarak ezber bozdu.