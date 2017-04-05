Son dakika haberi: İdlib’e yeni hava saldırıları!

İdlib'de dünyayı ayağa kaldıran kimyasal saldırının ardından bu sabah yeni hava saldırıları düzenlendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az beş kez uçakların sorti yaptığını bildirdi.

"İDLİB'TE SARİN GAZI KULLANILDI"

ABD'li yetkililer, Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer çok sayıdaki kişinin ölümüne neden olan kimyasal silahlı saldırıda sarin gazının kullanıldığını ifade etti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kimin yaptığı konusunda belirsizlik sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi saldırıyı görüşmek üzere bugün toplantıya çağırıldı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, BM Güvenlik Konseyi, Daimi Üye Fransa'nın Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean Marc Ayrault'un yaptığı çağrı üzerine toplanıyor. Bir daimi üyenin çağrısıyla toplanabilen Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini Fransa, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin oluşturuyor.

İngiltere, Fransa ve ABD, Güvenlik Konseyi'ne sundukları karar taslağında kimyasal saldırıyı kınayarak olayın en kısa sürede ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını istediler.

Karar taslağında Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün (OPCW) hızla saldırı ile ilgili bulguları araştırarak rapor sunması çağrısı yapıldı.

Uzmanlar bölgeden güvenilir raporlar alınması durumunda saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin bir günden fazla zaman almayacağını belirtiyor.

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıda ölenlerin sayısı konusunda da, 50 ile 100 arasında değişen bilgiler gelmeye devam ediyor.

TRUMP: MENFUR KİMYASAL SALDIRI UYGAR DÜNYA TARAFINDAN GÖZ ARDI EDİLEMEZ

ABD Başkanı Trump, Esad rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısını, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez" sözleriyle kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısını, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez." sözleriyle kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını kınadığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez. Beşşar Esed rejiminin bu hain eylemleri, önceki yönetimin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur. Barack Obama 2012 yılında kimyasal silah kullanımına ilişkin bir kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi ve ardından hiçbir şey yapmadı. ABD, bu kabul edilemez saldırıyı kınama noktasında tüm dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadır."

EN AZ 100 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Esed rejimi unsurlarının İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından bugün düzenlenen ve çoğu çocuk onlarca masumun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Han Şeyhun'dan intikal eden görüntü ve bilgilerin, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2118 ve 2209 sayılı kararlarının açık ihlalini teşkil eden kimyasal silah kullanımını sürdürdüğüne işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplumun bu saldırılar karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların, benzerleri yakın geçmişte de cereyan eden bu tür saldırıları derhal soruşturmasını bekliyoruz. Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, ateşkes düzenlemesinin ağır ihlallerini oluşturan ve tamamen sivilleri hedef alan söz konusu acımasız saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."