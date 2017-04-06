58 yaralı Hatay’a getirildi

Kimyasal saldırıdan etkilenenler için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alınan önlemler devam ediyor. Yaralananlar için Cilvegözü Sınır Kapısı'nın tam karşısındaki tampon bölgede AFAD, UMKE ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ekipler hazır bekletiliyor. Buraya getirilen yaralılar özel elbiseli sağlık görevlileri tarafından, bölgeye kurulan kimyasal atık arındırma çadırında arındırıldıktan sonra, Hatay'daki çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada son iki günde Türkiye'ye giriş yapan yaralı sayısının 58 olduğu belirtilerek, 2 yaralının ise kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.



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Şam rejiminin kimyasal silahlı katliamında ölen ikiz bebeklerini kucaklayıp toprağa vermeye götüren baba Abdülhamid Elyusuf (29) gözyaşlarına boğuldu. Haber ajanslarının servis ettiği görüntüler tüm dünyanın yüreğini burktu. Elyusuf, ikizleriyle birlikte karısını, 2 kardeşini ve çok sayıda akrabasını da kaybetti. (en üstte)