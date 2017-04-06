AB ülkelerinden BMGK'ya İdlib çağrısı

Giriş Tarihi: 6.4.2017 23:54 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 23:56
AB ülkelerinden BMGK'ya İdlib çağrısı

Avrupa Birliği hükümetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İdlib'deki terör saldırısını kınaması çağrısında bulundu.

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AB ülkelerinden BMGK'ya İdlib çağrısı
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