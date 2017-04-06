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Dünya Haberleri
SON DAKİKA: ABD'den flaş Suriye açıklaması!
SON DAKİKA
:
ABD
'den flaş
Suriye
açıklaması!
Giriş Tarihi: 6.4.2017
18:26
Güncelleme Tarihi: 6.4.2017
18:35
ABD
'de üst düzey bir yetkili
Suriye
için askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı
Detaylar birazdan...
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