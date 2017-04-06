: 'den flaş açıklaması!

Giriş Tarihi: 6.4.2017 18:26 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 18:35
SON DAKİKA: ABD'den flaş Suriye açıklaması!

'de üst düzey bir yetkili için askeri seçeneğin masada olduğunu açıkladı

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SON DAKİKA: ABD'den flaş Suriye açıklaması!
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