BMGK'da ilginç anlar: Rus temsilci koşarak çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İdlib'de kimyasal silahlarla düzenlenen saldırılar üzerine toplandı.
Toplantıyı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley yönetti.
Haley saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını katılımcılara gösterdi. Haley, tüm konuşması boyunca Rusya ve Esed rejimini eleştirdi.BMGK'DA İLGİNÇ ANLAR- RUS TEMSİLCİ KOŞARAK ÇIKTI
RUS TEMSİLCİ KOŞARAK SALONDAN AYRILDI
Haley'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov'un koşarak salonun dışına çıktığı görüldü.
Rus temsilcinin geri döndükten sonra telefonlarına gelen mesajlara bakması dikkat çekti.