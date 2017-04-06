Kimyasal katliam Esad'ın işi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Han Seyhun beldesine yönelik Şam rejiminin önceki gün düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne 500'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan katliamda sinir gazı kullanıldıgı kanıtlandı. Kimyasal Silah Uzmanı Dan Kaszeta, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesine "Suriye'de iç savas: Sinir gazı dehşeti geri döndü" baslıklı bir makale yazdı. Kaszeta yazısında "Esad hükümeti tarafından sinir gazı kimyasallarının kullanılması, Suriye devletinin Kimyasal Silahlar Sözlesmesi ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne katıldıgı zaman yaptığı bildirimler konusunda dürüst davranmadığını ya da bu süreçte resmen yok ettiğini söyledigi tedarik zincirini ve üretim kapasitesini yeniden oluşturdugunu gösterir. Yaptırımlar sürerken bu tarz kimyasalların nereden gelmis olabileceği kaygı yaratan bir diğer konu. Kimyasal silahların denetimi, Suriye iç savasında boşa bir çaba gibi görünmekle birlikte uluslararası kamuoyunun anlaşmaların uygulanmasını sağlamaktaki başarısızlığı gelecege dönük silah kontrolü çabalarına da zarar veriyor. Sarin ve diğerleri de dahil olmak üzere kimyasal silahlar, orantısız bir şekilde basta genç ve yaşlılar olmak üzere sivilleri cezalandırıyor ve kimyasal savas yasaklarının ihlali de korkunç bir teamül olusturuyor" dedi.



2013 HATIRLATMASI

Dünya Saglık Örgütü (DSÖ) de İdlib'de sinir gazı kullanıldığını gösteren bulgular oldugunu açıkladı. "Aralarında çocukların da bulundugu sivillerin ölmesine yol açan saldırıda yüksek düzeyde zehirli kimyasal kullanıldıgına yönelik raporlar nedeniyle alarm durumundayız" denilen açıklamada son saldırının, 2013'te Suriye'nin Guta şehrindeki saldırıdan sonra en dehşet verici kimyasal saldırı olduğu belirtildi. İdlib'deki saldırısı sonrasında yaşanan ölümleri akut solunum yetersizliğine bağlayan açıklamada, "Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldıgını gösteren bulgular var" ifadesi kullanıldı.