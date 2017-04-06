'dan flaş açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.4.2017 20:33 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 21:00
Rusya'dan flaş Kudüs açıklaması!

, Batı 'in başkenti olarak tanıdığını, Doğu Kudüs’ün ise gelecekteki bir devletinin başkenti olması gerektiğine inandıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, - sürecinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış prensiplere Rusya'nın bağlı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu prensipler doğrultusunda Rusya'nın, Doğu 'ün gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olması gerektiğine inandığının belirtildiği açıklamada, "Bu bağlamda, Batı Kudüs'ü ise İsrail'in başkenti olarak tanıdığımızı belirtmemiz gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Moskova'nın İsrail ve Filistin arasında yaşanan süreçten derin bir rahatsızlık duyduğunun vurgulandığı açıklamada, tarafların yaklaşık 3 yıldır politik istişarelerde bulunmadığı ve durumun giderek kötüleştiği savunuldu.

Rusya'nın iki devletli çözüme, Filistin ve İsrail halkının ulusal gereksinimlerini sağlayan en uygun çözüm olarak baktığı belirtilerek, Rusya'nın dostu olan bu iki ülkenin yanı sıra bölgedeki ve uluslararası tüm toplumların bu çözümden yana olması gerektiği kaydedildi.

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Rusya'dan flaş Kudüs açıklaması!
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