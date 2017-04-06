'tan 'a sert eleştiri!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.4.2017 23:37 Güncelleme Tarihi: 6.4.2017 23:45
Trump'tan Esad'a sert eleştiri!

Başkanı , İdlib'de kimyasal silah kullanan Beşşar rejimini sert sözlerle eleştirerek, "'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır." dedi.

Başkanı Donald , Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

rejimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Suriye'de yaşananlar insanlık için yüz karasıdır. O (Esed) orada ve işlerini yürütüyor, dolayısıyla bir şeyler yapılmalı." şeklinde konuştu.

"BUNLARIN OLMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Trump, "Bence Esed'in yaptıkları korkunç. Suriye'de olanlar en korkunç suçlardan biri. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların olmasına izin verilmemeli." değerlendirmesini yaptı.

Diğer taraftan Amerikan medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri ise "Trump'ın bazı kongre üyelerine Suriye'de askeri bir adım atmayı değerlendirdiğini" söylediğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Suriye'de askeri bir adım atma konusunda kesin bir kararının söz konusu olmadığını, ancak konuyu Savunma Bakanı James Mattis ile istişare ettiğini ifade etmişti.

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Trump'tan Esad'a sert eleştiri!
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