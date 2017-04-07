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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017 04:26 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 05:17
ABD'den Suriye'ye operasyon

, rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla füze fırlattığını açıkladı

Savunma Bakanlığı (), rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla fırlattıklarını açıkladı.

Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan askeri bir yetkili, "Suriye rejimine ait bir hava üssüne ait 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattık." dedi.

Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedildi.

Pentagon yetkilisi ABD'nin Suriye rejimine yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapan Pentagon görevlisi, ABD füzelerinin Han Şeyhun'un güneyinde yer alan Şaryat hava üssünü hedef aldığını, uçaklar, pistler ve yakıt noktalarının vurulduğunu bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili saldırının ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45'te gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, "Vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşünüyoruz. Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.

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ABD'den Suriye'ye operasyon
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