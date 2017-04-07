ABD'den Suriye'ye operasyon

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattıklarını açıkladı.
Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan askeri bir yetkili, "Suriye rejimine ait bir hava üssüne ait 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattık." dedi.
Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedildi.
Pentagon yetkilisi ABD'nin Suriye rejimine yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapan Pentagon görevlisi, ABD füzelerinin Han Şeyhun'un güneyinde yer alan Şaryat hava üssünü hedef aldığını, uçaklar, pistler ve yakıt noktalarının vurulduğunu bildirdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili saldırının ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45'te gerçekleştirildiğini belirtti.
Yetkili, "Vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşünüyoruz. Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.