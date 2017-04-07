Dışişleri Bakanı 'ndan açıklaması!

AA İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 11:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması!

: " içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım" açıklamasında bulundu.

, ABD'nin 'ye yönelik operasyonunu desteklediklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı , 'da gazetecilere, ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'yi vurmasını yerinde bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

''ATEŞKESİ TESİS EDELİM''

Çavuşoğlu, "Bu rejimi destekleyenlere diyoruz ki Suriye'nin milli bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele ki bu kişi kimyasal silah kullanıyorsa bunları meşrulaştırmamak lazım. Hangi adımları atacağımızı iyi koordine etmemiz lazım" dedi. Çavuşoğlu, Suriye'den yeni göç dalgaları olabileceğine de dikkat çekti.

''GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULMALI''

Çavuşoğlu, "Bir an evvel geçiş hükümeti kurulmalı. Bu rejimin bir an evvel uzaklaşması lazım. Geçiş hükümeti olmuyorsa, halen insanlık suçu işlemeye devam ediliyorsa hangi adımların atılması gerekiyorsa o adımların atılması lazım" dedi. Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi Bass'ın, Dışişleri Müsteşarı'yla görüştüğünü kaydetti.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması!
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