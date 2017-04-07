Donald Trump'tan Suriye'ye operasyon açıklaması

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın açıklamasından satırbaşları:
"Suriye
'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi."
"Bu barbar saldırıyla (kimyasal saldırı) birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü."
"Esad yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı."
"Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok"
"Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan askeri operasyonun emrini verdim"
"Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor"
"Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum"