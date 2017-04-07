FETÖ’ye bir darbe de Kongo’dan geldi

Kongo Cumhuriyeti'nde, FETÖ ait 3 okul ve 2 binanın Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devri için mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. Açıklama TMV Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz tarafından yapıldı. Yavuz, mutabakat zaptının hükümet yetkilileriyle yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar arasında imzalandığını kaydetti. Kıtada şimdiye kadar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Gine, Nijer ve Sudan'da FETÖ'ye ait 31 okul, 16 bina ve 15 öğrenci yurdunu devralan vakıf, Senegal, Moritanya, Çad, Gabon, Burkina Faso ve Madagaskar'da okulların devir teslim işlemlerine ilişkin anlaşma imzaladı. Ayrıca, Cibuti ve Sao Tome'de Maarif Okullarının açılması için anlaşmalar imzalandı