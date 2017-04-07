'te lu saldırı: 3 ölü ve yaralılar var!

Giriş Tarihi: 7.4.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 17:27
İsveç'te kamyonlu saldırı: 3 ölü ve yaralılar var!

'in başkenti 'de, la gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsveç polisi olayı, ''terör saldırısı'' olarak değerlendirdiğini açıkladı.

'in başkenti 'de bir kalabalığın içerisine daldı.

3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsveç'in başkenti Stockholm'de Alışveriş Caddesi'nde bir kamyonla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ediyor.



SALDIRIS ''TERÖR SALDIRISI''

İsveç polisi olayı, ''terör saldırısı'' olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsveç'te tüm metro seferleri durduruldu.



BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

İsveç Başbakanı'nın açıklamasına göre bir şüpheli yakalandı.

Daha önce de Paris, Nice , Kudüs ve Berlin'de benzer saldırı olayları olmuş çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

isveç'te kamyonlu saldırı: Yaralılar var

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te kamyonlu saldırı: 3 ölü ve yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz