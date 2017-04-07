İsveç'te kamyonlu saldırı: 3 ölü ve yaralılar var!

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyon kalabalığın içerisine daldı.



3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR



İsveç'in başkenti Stockholm'de Alışveriş Caddesi'nde bir kamyonla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Polis ekipleri olaya müdahale ediyor.





SALDIRIS ''TERÖR SALDIRISI''



İsveç polisi olayı, ''terör saldırısı'' olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsveç'te tüm metro seferleri durduruldu.





BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI



İsveç Başbakanı'nın açıklamasına göre bir şüpheli yakalandı.



Daha önce de Paris, Nice , Kudüs ve Berlin'de benzer saldırı olayları olmuş çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

isveç'te kamyonlu saldırı: Yaralılar var