İsveç’teki terör saldırısında flaş gelişme

İsveç'in başkenti Stockholm'de araç trafiğine kapalı olan bir caddede alışveriş merkezine kamyonla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Stockholm polisi, araç trafiğine kapalı olan ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Drottninggatan Caddesi'nde kamyonla düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğunu ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir görgü şahidi, kamyonun alışveriş merkezine girmesinden kısa bir süre önce saldırganın araçtan atladığını söyledi.



Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, silah kullanılmayan kentte birçok binada silahlı güvenlik görevlilerinin beklediği öğrenildi.



Stockholm'de 4 gün sonrası paskalya tatili başlıyor ve kente yurtdışından binlerce turistin akın etmesi bekleniyor. Olayın olduğu yer ise Dışişleri, İçişleri, Genelkurmay ve Başbakanlığa 150 metre mesafede bulunuyor.

POLİS ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

DHA'nın verdiği bilgiye göre İsveç polisi, olayla ilgili ulaşmaya çalıştığı şahsın fotoğrafını basına dağıttı

Kamyon çalıntı

Bira üreticisi Spendrups firması, saldırıda kullanılan aracın kendilerine ait olduğunu ve daha önce çalınmış olduğunu açıkladı.

İsveç polisi saldırıda ilk olarak iki kişinin öldüğünü duyurdu. Daha sonra yaptığı açıklamada ölü sayısı 3 olarak bildirildi.

Başbakan başkente dönüyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Göteborg'dan Stockholm'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz olayla ilgili sürekli bilgi alıyor; ilgili tüm kurumlarımızla destek vermeye devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Stockholm'deki tüm metro istasyonları güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım araçlarının olmayışı nedeniyle vatandaşlar ana yollar üzerinde yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmak zorunda kaldı.

Stockholm metro seferlerinin durdurulmasının ardından merkez tren istasyonu da kapatılarak boşaltıldı. Stockholm'e gelen ve buradan kalkan tüm tren seferleri iptal edilerek şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alındı.

Stockholm'de alarm

Kentteki tüm büyük alışveriş merkezleri kapatıldı. Sinema ve tiyatro salonlarında gösteriler iptal edildi. Stockholm içinde metro ve banliyö trenleri ile kente gelen ve kentten giden tren seferleri iptal edildi.