Pentagon saldırının detaylarını paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı
'ndan bir yetkili, ABD uçaklarının Suriye
'nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssü
ne düzenlediği saldırıda 20'ye yakın savaş uçağını imha ettiğini açıkladı.
"HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU"
Yetkili, saldırıda ölen ve yaralananlara dair bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Pentagon
yetkilisi, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasının aksine, atılan tüm füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu belirtti.
"İKİ GEMİDEN 59 FÜZE ATILDI"
Operasyona iki geminin katıldığını açıklayan bakanlık yetkilisi, "bunlar USS Porter ve USS Ross. Bu iki gemi 59 füze attı. Her bir füzenin hedefini vurduğuna dair bilgimiz var. Bir petrol alanını vurduğumuzu biliyoruz. Bir yerden hava füze savunma sistemini de imha ettik." dedi..