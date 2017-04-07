'dan flaş Amerika açıklaması!

Giriş Tarihi: 7.4.2017 17:33 Güncelleme Tarihi: 7.4.2017 17:52
Rusya'dan flaş Amerika açıklaması!

'nin füzeleriyle vurulmasının ardından Başbakanı yaptığı açıklamada "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" diye konuştu.

'nin 'ye düzenlediği saldırıyı değerlendiren Başbakanı , "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" ifadesini kullandı.

''MÜTTEFİKLERİMİZE YÖNELİK BİR SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ''

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'yi vurmasını müttefiklerine yönelik bir saldırganlık olarak gördüklerini söyledi. Peskov, ABD'nin, Suriye'de hava üssünü vurmasını, müttefiklerine yönelik bir saldırı olarak gördüğünü belirtti. Peskov konuşmasında, "Suriye liderliğinin isteği üzerine Suriye ordusuna yardım ediyorsak, bu, Suriye'nin bizim müttefikimiz olduğu anlamına gelir." dedi.
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Rusya'dan flaş Amerika açıklaması!
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