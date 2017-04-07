: İsveç'in en büyük AVM'si boşaltıldı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.4.2017 18:26
Son dakika: İsveç'in en büyük AVM'si boşaltıldı

Stockholm'ün en büyük alışveriş merkezlerinden 'Mall of Stockholm' polis tarafından boşaltıldı.

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Son dakika: İsveç'in en büyük AVM'si boşaltıldı
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