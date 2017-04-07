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Dünya Haberleri
Son dakika: İsveç'in en büyük AVM'si boşaltıldı
Son dakika
: İsveç'in en büyük AVM'si boşaltıldı
DHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2017
18:26
Stockholm'ün en büyük alışveriş merkezlerinden 'Mall of Stockholm' polis tarafından boşaltıldı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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