saldırının detaylarını paylaştı

Giriş Tarihi: 7.4.2017 21:46 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 02:21
Pentagon saldırının detaylarını paylaştı

'ndan bir yetkili Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlenen askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı. Operasyonda 20'ye yakın savaş uçağının imha edildiğini belirtti.

'ndan bir yetkili, ABD uçaklarının 'nin Humus kenti yakınlarındaki ne düzenlediği saldırıda 20'ye yakın savaş uçağını imha ettiğini açıkladı.

"HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU"
Yetkili, saldırıda ölen ve yaralananlara dair bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. yetkilisi, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasının aksine, atılan tüm füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu belirtti.

"İKİ GEMİDEN 59 FÜZE ATILDI"
Operasyona iki geminin katıldığını açıklayan bakanlık yetkilisi, "bunlar USS Porter ve USS Ross. Bu iki gemi 59 füze attı. Her bir füzenin hedefini vurduğuna dair bilgimiz var. Bir petrol alanını vurduğumuzu biliyoruz. Bir yerden hava füze savunma sistemini de imha ettik." dedi..
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Pentagon saldırının detaylarını paylaştı
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