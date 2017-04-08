Rusya, Amiral Grigoryeviç fırkateynini Suriye'ye gönderiyor

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev, Rossiskaya Gazeta'ya demecinde, Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Türk donanma güçleriyle gerçekleştirilen ortak tatbikat sonrasında Novorossiyk kentinden ayrılıp Akdeniz'e doğru yol almaya başladığını söyledi.

Truhaçev'in anlattığına göre, birkaç saat içerisinde Karadeniz'deki boğazlardan geçecek olan fırkateyn, Rusya'nın Tartus'taki donanma tesisindeki dolum işlemlerinin ardından kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Suriye kıyılarındaki Rus gemi grubuna katılacak.

Rossiskaya Gazeta'nın haberinde, fırkateyn mürettebatının bölgede değişen durum doğrultusunda hareket edeceği belirtildi.

Amiral Grigoryeviç'in Suriye kıyılarına gönderilmesi, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasını izliyor. Fakat fırkateynin Suriye'ye bu nedenle gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Amiral Grigoryeviç, Kasım 2016'da Akdeniz'den Suriye'deki terörist gruplara kruz füzeleri fırlatmıştı.